В Абхазии зафиксировано 72 новых случая COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26549 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21820 человек.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 72 человек из 382 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 28 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья.