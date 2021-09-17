Георгий Чачба: наследник престола, писатель и изгнанник

Первый абхазский писатель, сын последнего владетельного князя Абхазии Георгий Чачба-Шервашидзе родился 175 лет назад в селе Лыхны.

Георгий Чачба-Шервашидзе родился в 1846 году в семье последнего владетельного князя Абхазии генерал-адъютанта Михаила Шервашидзе и Александры Георгиевны Дадиани.

Sputnik, Бадрак Авидзба

Защитник абхазских интересов

Георгий Михайлович Чачба-Шервашидзе – первый абхазский писатель, поэт и публицист. Он писал на грузинском и русском языках произведения, носившие национальный характер и ставшие неотъемлемой частью абхазской литературы.

Георгий Чачба не писал на родном языке не потому, что не знал его - в тот период не было национальной литературы, отсутствовала литературная и творческая среда, в которую он мог бы влиться как один из писателей и поэтов, утверждает Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"Георгий Чачба был незаурядной личностью и в истории, и в культуре нашего народа. Его судьба была тяжелой, особенно после Лыхненского восстания 1866 года, когда ему пришлось жить вне Абхазии, большей частью в грузинской среде. Он прекрасно владел абхазским, грузинским и русским языками. На грузинском и русском он писал свои художественные произведения. В те времена в Абхазии еще не было творческой и научной среды", — рассказал Ласуриа.

В грузинской среде его уважали и чтили как абхаза, так как он часто выступал защитником абхазских интересов и интересов народов Кавказа.

© Foto / public domaine Георгий Дмитриевич Чачба-Шервашидзе на костюмированном балу 1903 года.

Георгий Чачба за свою жизнь написал не так много стихотворений, из них самым любимым для абхазских читателей стало произведение "Уарада", переведенное с грузинского языка на абхазский Народным поэтом Абхазии Багратом Шинкуба.

"Его стихи прекрасны, особенно хочу отметить то, которое перевел Баграт Шинкуба, это бессмертное "Уарада", где он выразил свою любовь и свое горе из-за разлуки с Абхазией", — добавил Ласуриа.

Все произведения, написанные Георгием Чачба, были переведены на абхазский язык поэтом, литературным критиком Борисом Гургулия.

Георгий Чачба был хорошо образован, помимо абхазского, грузинского и русского, он владел турецким, английским, французским, немецким языками.

Академик Симон Джанашиа отозвался о стихотворении "Уарада" как о шедевре, зародившемся на почве "глубокого чувства и понимания своеобразия родной среды".

© Foto / Public domain Георгий Михаилович Шервашидзе-Чачба.

Наследник престола

В 1864 году Абхазское княжество было упразднено, и отец Георгия Михаил был сослан в Воронеж. В 1866 году народный сход, начавшийся 26 июля на историческом месте Лыхнашта, перерос в восстание, получившее в исторической науке название Лыхненское восстание.

Восстанию способствовало то, что в 1864 году Абхазское княжество было упразднено, к тому же на это время пришлось окончание Кавказской войны, и значительная часть горцев западного Кавказа была вынуждена покинуть свою родину. Еще одним фактором, способствовавшим народному волнению, стала попытка проведения крестьянской реформы царскими властями.

В разгар этого восстания 29 июля общественный деятель, поэт, сын последнего владетельного князя Михаила Шервашидзе-Чачба Георгий был провозглашен владетельным князем Абхазии. Однако восстание было подавлено войсками под командованием Кутаисского генерал-губернатора князя Святополка-Мирского.

Георгий был отправлен на службу в Оренбургское казачье войско, а затем в Одесский военный округ. В 1872 году он вышел в отставку, но вернулся на службу через три года.

Георгий Чачба был адъютантом наместника на Кавказе, а затем в чине штаб-ротмистра служил в лейб-гвардии гусарском полку.

Возвращение

Право вернуться на родину поэт получил лишь в 1905 году. До того времени он проживал вместе со своей женой, дочерью действительного статского советника Еленой Андриевской, в Грузии, где играл большую роль в общественной и литературной жизни страны.

Георгий Чачба-Шервашидзе скончался 19 февраля 1918 года. Накануне смерти он оставил "обращение к братьям-абхазам", в котором призвал народ оставаться единым, не разобщаться по наущению завистников и клеветников, защищая дорого доставшуюся свободу, не отдавая ее в чужие руки и держась за свою самобытность.

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