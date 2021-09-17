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Российский мобильный госпиталь принял на лечение около 600 жителей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1508)
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Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Медики российского мобильного многопрофильного военного госпиталя, развернутого в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка 600 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Из госпиталя уже выписали 106 человек, они прошли необходимый курс лечения, повторные исследования на наличие COVID-19 показали отрицательный результат. Пациентов выписывают с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.

Больных привозят в госпиталь на машинах скорой помощи из всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1500 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов, более 500 обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь в Сухуме - полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, он рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно. В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1508)

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