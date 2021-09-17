В Пицунде приступили к ремонту пешеходной части одной из центральных улиц

На приобретение материалов для замены тротуарной плитки по улице Агрба в Пицунде выделили 1,7 миллиона рублей.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Пешеходная часть одной из наиболее оживленных улиц в Пицунде будет отремонтирована, рассказал корреспонденту Sputnik глава Пицунды Руслан Хунцария.

"Сейчас ведутся работы по демонтажу старой тротуарной плитки, потом перейдем к укладке новой по улице Агрба. Проводятся работы при финансовой поддержке РУП "Курорт-Пицунда". На закупку материала было выделено один миллион 700 тысяч рублей", – отметил он.

По словам Хунцария, общая протяженность этой улицы около 750 метров. Она ведет от въезда в город к центральному рынку. Заменой плитки занимаются местные мастера. Когда именно завершатся ремонтные работы, Хунцария ответить затруднился.