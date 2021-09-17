За неделю "Спутником Лайт" привились 129 человек в Абхазии

Вакцинация "Спутником Лайт" началась в Абхазии 10 августа, за первый месяц было использовано чуть больше половины партии, состоящей из пяти тысяч доз препарата.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт" в Абхазии по состоянию на 17 августа сделали 2697 человек, сообщает Минздрав республики.

Неделю назад, 10 сентября, эта цифра составляла 2568, таким образом, за последние семь дней провакцинировались 129 граждан Абхазии. О том, что темпы вакцинации снизились, говорил еще в прошлую пятницу глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба, низкими темпами вакцинации в районах был недоволен и премьер страны Александр Анкваб.

Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа.

© Sputnik / Леон Гуния Вакцинация против Covid-19 в Абхазии

Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого республика получила в конце апреля.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.