Прогноз погоды в Абхазии на выходные 18 и 19 сентября

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 сентября, погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу из-за незначительной смены атмосферного давления и температуры воздуха ожидается переменная облачность, до полудня временами дождь, возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13° С до +18° С, днем от +20° С до +25°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.