23:25 17 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 18 и 19 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (196)
235 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/11/1033225373.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210917/1033225410/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-18-i-19-sentyabrya.html

Предстоящие выходные дни в Абхазии ожидаются теплыми, дневная температура поднимется до 25 градусов.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 сентября, погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу из-за незначительной смены атмосферного давления и температуры воздуха ожидается переменная облачность, до полудня временами дождь, возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13° С до +18° С,  днем от +20° С до +25°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (196)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Презентация iPhone 13 и других новинок Apple
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться