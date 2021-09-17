Аляс Асабуа передал тысячу доз препарата для лечения пациентов с COVID в Абхазии

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Асида Квициния. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Аляс Асабуа передал 1000 доз препарата "Метикюр"для лечения короновирусных больных Гудаутскому ковидному госпиталю и Сухумской инфекционной больнице.

"Каждый день мы слышим, как многие из наших знакомых и родственников заболевают этой инфекцией, и число людей, умирающих от этой болезни, растет. Я позвонил главному врачу Гудатской ЦРБ и поинтересовался, какие препараты им необходимы в лечении больных. Главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил о препарате турецкого производства "Метикюр". По словам врача, этот препарат постоянно находится в дефиците", - рассказал Асабуа.

Некоторое время назад дипломат работал в Представительстве Абхазии в Турции, и, воспользовавшись связями среди друзей и коллег, договорился о приобретении препарата "Метикюр". В этом ему помог представитель абхазской диаспоры в Турецкой Республике. Однако, с доставкой лекарства в Абхазию возникали непредвиденные проблемы, поэтому сделка о покупке препарата сорвалась.

"Вскоре я узнал, что это лекарство есть в одной из аптек Сухума, и решил приобрести его здесь. Цена значительно превышала стоимость препарата в Турции, но я смог приобрести его по оптовой цене. Вчера я закупил 1000 доз, и сегодня они уже в наших больницах", - сказал Асабуа.

Дипломат отмечает, что не оставил надежду приобрести препарат и в Турции, и собирается в дальнейшем поддерживать больницы и врачей, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии.