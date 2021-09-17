Эдуард Бутба рассказал о текущей работе медучреждений Абхазии

В лечебных учреждениях Абхазии на сегодняшний день находятся 165 пациентов с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в еженедельном интервью пресс-службе ведомства рассказал о работе медучреждений Абхазии и новом оборудовании, которое они получили.

Так, для рентген-оборудования Гудаутского ковидного госпиталя прибыла цифровая панель.

"Это оборудование последнего поколения, выпущенное в 2021 году, оно намного облегчает работу наших коллег, сокращается время работы и повышается качество. На данный момент оно работает в тестовом режиме, но это очень хорошее и дорогостоящее оборудование", - подчеркнул он.

Министр рассказал, что на данный момент компьютерный томограф в Республиканской больнице не функционирует, что ожидается приезд профильных специалистов из России для сервисного обслуживания, что касается КТ в Гудаутском госпитале, то он работает стабильно, без сбоев.

"Наркозный аппарат, который был приобретен Минздравом и установлен в Сухумском роддоме, функционирует, все работает без сбоев. Аппарат УЗИ, переданный Инфекционной больнице Сухума также работает, нареканий нет", - заметил Бутба.

Эдурад Бутба сообщил, что Минздрав Абхазии получил в дар от Благотворительного фонда Ивана Саввиди реанимобиль класса С "Volkswagen Crafter".

"Реанимобиль с максимальной комплектацией стоимостью более пяти с половиной миллионов рублей вчера ночью был доставлен в Абхазию и находится на стоянке", - рассказал он.

Министр отметил, что автомобиль оснащен современным медоборудованием и предназначен для оказания врачебными бригадами экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов, проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. После оформления необходимых документов машина будет передана Сухумской инфекционной больнице.

Бутба отметил тесное взаимодействие с российским мобильным госпиталем, заметив, что с кислородным обеспечением госпиталя проблем нет.

"В Гудаутском ковидном госпитале находится более 32 тонн жидкого кислорода, также заполнено 180 баллонов, они стоят в резерве. Что касается СФТИ, на этой неделе привезли восемь тонн кислорода, который находится в резервуарах, при необходимости он будет выбираться. Наша станция новорайноская работает, выдает до 180 баллонов в сутки", - заметил Бутба.

Глава Минздрава еще раз обратился к населению Абхазии с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, так как в противном случае разорвать цепочку заболеваемости не удастся.