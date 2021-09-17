Минздрав Абхазии дал оценку ситуации с распространением COVID-19 в стране

В лечебных учреждениях Абхазии на сегодняшний день находятся 165 пациентов с коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в еженедельном интервью пресс-службе ведомства, рассказал об эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением COVID-19.

"Эпидобстановка в стране сложная, но контролируемая. В лечебных учреждениях Абхазии на сегодняшний день лежат 165 пациентов: в Гудауте 28 человек, в Инфекционной больнице Сухума – 28, в Ткуарчале – 11, в Очамчыре – 14, в Гагре – 17, в российском военном госпитале находится 67 пациентов, привел данные Бутба.

Он подчеркнул, что продолжаются работы по санитарной обработке Гудаутского ковидного госпиталя и ковидных отделений стационаров по республике.

Что касается ситуации с распространением COVID-19 в связи с началом учебного года, есть школы, в которых выявлены заболевшие как среди учеников, так и среди педагогов, рассказал министр.

"Эти классы отправлены на самоизоляцию, учителя также отправлены на самоизоляцию, наша санитарно-эпидемиологическая служба мониторит ситуацию в тесном контакте с Минпросом. В ежедневном формате нам докладывается о количестве заболевших, ушедших на самоизоляцию наших детишек и учителей", - отметил Бутба.

Глава Минздрава призвал население Абхазии соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать заражения и прервать цепочку заболеваемости.