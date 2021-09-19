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Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)
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Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на выборах в Государственную Думу России на избирательном участке в Сухумской средней школе №5.

Глава государства прибыл на избирательный участок к Сухумской школе № 10 примерно к 11:50 и занял место в общей очереди. Однако, простояв около семи минут, он решил отправиться на второй избирательный участок, открытый в столице - в Сухумской школе №5.

  • Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму России
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму России
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму России
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму России

"Сегодня проходят выборы в Государственную Думу - это очень важное политическое событие для Российского государства. Я как гражданин и Абхазии и Российской Федерации счел своим долгом прийти и проголосовать. Это мой гражданский долг", - сказал Бжания.

На избирательном участке в Сухумской школе №5 проголосовали к 12:00 307 человек

Одним из первых избирателей, проголосовавших на участке в Гудауте в 08:00, стал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Девять участков открылись на территории Абхазии в 08:00 и закроются в 20:00.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гражданский долг: как открылись участки для голосования в Госдуму в Сухуме

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

На территории Абхазии ранее организовывали голосование для граждан России, постоянно проживающих или временно находящихся в Абхазии. Так участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты в 2011 и 2016 годах. В голосовании в 2016 году на территории Абхазии приняло участие более 20 тысяч избирателей, из них 75% проголосовало за партию "Единая Россия".

В 2018 году в республике проходило голосование на президентских выборах, тогда за действующего президента России проголосовало 94,1%, или 39 тысяч 427 человек.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - нижняя палата парламента. Наряду с Советом Федерации высший представительный и законодательный орган власти в России.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)

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