Названо число проголосовавших на выборах в Госдуму в Абхазии к полудню

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму открылись на территории Абхазии в 08:00. Голосование продлится до 20:00.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Общее число проголосовавших на выборах в Государственную Думу России на участках, открытых в Абхазии, к 12:00 составило 4383 человека, об этом сообщили в Посольстве России в Абхазии.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт.

Свой голос уже отдали глава государства Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб.

Голосование продлится до 20:00.