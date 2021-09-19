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Дезинфекцию проведут на участках в Гудауте и Гагре после выборов в Госдуму

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)
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В Гагрском и Гудаутском районах открыли по два избирательных участка в день голосования на выборах в Госдуму России.

ГУДАУТА, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Избирательные участки в Гудаутском и Гагрском районах продезинфицируют после завершения голосования на выборах в Госдуму России, рассказали корреспонденту Sputnik руководители районных администраций.

По словам главы Гудаутского района Баграта Боджгуа, в средней школе №2 и Бамборской школе, где проходит голосование, проведут все необходимые работы для обеззараживания помещений.

Замглавы Гагрской администрации Алхас Барциц уточнил, что обработка участков в черте города Гагра и в Пицунде была проведена до дня голосования и ее повторят после завершения выборов.

"Также до открытия участков там работали кинологи, которые проверили здания на предмет взрывоопасных веществ. На местах находятся сотрудники МЧС Абхазии, участковые, сотрудники администрации. После выборов мы своими силами все эти объекты продезинфицируем", - сказал Барциц и добавил, что никаких нарушений пока не было.

Алхас Барциц также подчеркнул, что среди избирателей с утра наблюдается высокая активность. По данным посольства России в Абхазии, к полудню 19 сентября в Гагре проголосовало 481 человек, в Пицунде 257.  

Избирательные участки в Гагре и Пицунде расположены в зданиях Дома культуры. Местные власти организовали транспорт для жителей Цандрипша и 13 сел района.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (23)

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