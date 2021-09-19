Глава МИД Абхазии отправился с визитом в Южную Осетию

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отправился с официальным визитом в Южную Осетию для принятия участия в праздничных мероприятиях, посвященных 31-й годовщине со дня образования республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пресс-служба МИД Абхазии также отметила, что 19 сентября исполнилось 16 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

"Отношения между абхазским и югоосетинским народами носят особый, братский характер. Данный Документ стал важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества. Наше взаимодействие основано на крепких узах дружбы, и данный Договор стал важной правовой базой для его развития. Убеждены, что реализация заложенных в нем принципов будет служить дальнейшему углублению и расширению абхазо-югоосетинского взаимодействия", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В августе этого года глава государства Аслан Бжания вместе с абхазской делегацией посетил Южную Осетию с визитом, приуроченным к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики.