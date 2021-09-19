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На выборах в Госдуму России в Абхазии проголосовало почти 8000 человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)
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Девять участков для голосования на выборах в Госдуму открылись на территории Абхазии в 08:00. Голосование продлится до 20:00.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общее число проголосовавших на выборах в Государственную Думу России на участках, открытых в Абхазии, к 16:00 составило 7976 человек. Об этом сообщили в Посольстве России в Абхазии.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

"В Сухуме проголосовало 2670 человек, в Гагре - 874, в Пицунде - 423, в Бамборе - 1743, в Гудауте - 550, в Очамчыре - 780, в Ткуарчале - 748, в Гале - 188 избирателей", - отметили в посольстве.

Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. С собой необходимо иметь внутренний или заграничный российский паспорт. Свой голос уже отдали глава государства Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. Голосование продлится до 20:00.

Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)

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