Вверх кармашками: доходы и имущество абхазских чиновников и депутатов

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу в Абхазии 1 июля.

Sputnik изучил опубликованные отчеты первых лиц государства, министров, депутатов и глав местных администраций. В обзор попали те, кто обратил на себя внимание либо самым внушительным состоянием, либо, наоборот, очень скромным.

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Деньги в чужом кармане считать неприлично, но закон есть закон, и, начиная с июля этого года, чиновники и депутаты обязаны раскрывать свое имущественное положение.

По данным Министерства по налогам и сборам информацию должны были сдать 420 госорганизаций. К концу августа лишь 128 организаций предоставили декларации. Что будет с уклонившимся, пока не известно. По закону, как минимум это грозит освобождением от занимаемой должности.

© Sputnik / Леон Гуния Количество госорганизаций, которые предоставили декларации к концу августа 2021 года

Президент не во всем первый

Среди членов правительства Абхазии лидирует вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Всего за год она заработала более шести миллионов рублей. Министерская должность принесла ей 281 тысячу 800 рублей, а вот дополнительный доход составил пять миллионов 739 тысяч 900 рублей.

На полтора миллиона отстал от Озган министр юстиции Анри Барциц. На основном месте работы он получил один миллион 251 тысячу 629 рублей, а вот преподавательский труд добавил еще три миллиона 265 тысяч 623 рубля.

Доходы возглавляющего Кабинет м инистров Александра Анкваб на фоне его подчиненных Озган и Барциц выглядят не столь впечатляющими. Премьер задекларировал один миллион 149 тысяч 322 рубля. Здесь и зарплата главы правительства, и Госпремия имени Дмитрия Гулиа, и пенсия депутата Народного Собрания, а также положенное ему денежное содержание, как бывшему президенту республики.

Если посмотреть в самый конец рейтинга министерских деклараций, то самый скромный годовой доход показал министр культуры Гудиса Агрба - едва превышает 85 тысяч рублей и министр здравоохранения Эдуард Бутба – у него 118 тысяч рублей, в которые он включил даже пособия на детей.

© Sputnik / Леон Гуния Доходы депутатов и чиновников высшего ранга

А вот министры обороны и просвещения декларации пока не подали.

Отдельно на этом фоне стоит упомянуть годовой доход президента Абхазии Аслана Бжания. Он состоит только из зарплаты - 204 тысячи 181 рубль. Правда, на его счетах скопилось чуть больше 200 тысяч рублей.

Лидирующий спикер

Судя по декларациям, опубликованным на сайте Министерства по налогам и сборам, если сравнивать только депутатское жалованье членов Народного Собрания, в среднем у народных избранников годовые доходы не сильно отличаются друг от друга.

Тем не менее безусловным лидером можно назвать спикера Парламента Валерия Кварчия. Он заявил один миллион 456 тысяч 206 рублей. Помимо зарплаты, он сумел заработать от преподавательской и творческой деятельности, получил проценты от банковских вкладов, начисления российской и абхазской пенсий, а также гонорар за семитомник трудов.

Валерий Кварчия опережает всех коллег по Народному Собранию и в накоплениях. На счетах у него ровно один миллион рублей.

В три раза меньше заработал Батал Табагуа. У него 422 500 рублей. Из них 387 тысяч рублей - оклад депутата и 35 500 рублей - доход от банковских вкладов.

Замыкает тройку лидеров депутат Левон Дащян - почти 400 тысяч рублей.

А вот самые скромные доходы среди парламентариев у Алмасхана Барцыц, Гарри Кокая и Алхаса Хагба. Они были избраны на освободившиеся депутатские места весной 2020 года. Их годовые доходы колеблются в пределах 125 тысяч рублей.

Сухум - Очамчыра

Не все руководители местных органов власти предоставили отчеты. Декларации сдали мэр Сухума Беслан Эшба, глава Сухумского района Алхас Читанава, глава Гулрыпшского района Аслан Барателия, глава Очамчырского района Беслан Бигвава и глава Галского района Константин Пилия. А вот глава Гагрского района Юрий Хагуш, глава Пицунды Руслан Хунцария, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, глава Нового Афона Темур Отырба и глава Ткуарчалского района Исидор Дочия не сообщили о своих доходах и имуществе.

Среди тех, кто подал сведения, самый большой доход у мэра Сухума Беслана Эшба - более 24 с половиной миллионов рублей. При этом годовой оклад его на посту главы столичной администрации - 173 тысячи 921 рубль. Львиную долю ему принесли доход от ценных бумаг и участие в коммерческих организациях - более 22 с половиной миллионов рублей. Еще более полутора миллионов Эшба получил от банковских вкладов. Помимо этого, мэр скопил на счетах более 19 с половиной миллионов рублей.

Следом идет глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Его годовой доход свыше 10 миллионов рублей. По основному месту работы он получил пока 17 с половиной тысяч рублей – относительно недавно возглавил район. До назначения он занимался предпринимательской деятельностью, она ему и принесла более 10 миллионов рублей.

Среди районных руководителей самый скромный годовой заработок у главы Гулрыпшского района Аслан Барателия – 166 с половиной тысяч рублей и главы Галского района Константин Пилия - 149 тысяч рублей.

Расклад меняется

Если глава государства Аслан Бжания, судя по декларации, и проигрывает в личных доходах, зато он самый крупный обладатель недвижимости. У него три земельных участка, две квартиры в России и дом в Абхазии. Еще в пользовании главы государства одна квартира в России и официальная резиденция президента Абхазии. Суммарная площадь недвижимого имущества составляет более трех тысяч квадратных метров.

С небольшим отставанием от президента следует премьер-министр Александр Анкваб. У него две квартиры и машиноместо в России, объект незавершенного строительства в Абхазии. В пользовании у премьера земельный участок площадью две с половиной тысячи квадратных метров.

Кстати, есть в правительстве люди, у которых очень скромная недвижимость или вообще отсутствует. Так, у министра культуры Гудисы Агрба всего 44,4 квадратных метра. А министр юстиции Анри Барциц, показавший в правительстве второй после Кристины Озган уровень годового дохода, вовсе не обладает недвижимым имуществом.

© Sputnik / Леон Гуния Задекларированная недвижимость госслужащих и депутатов

Что касается представительной ветви власти республики, то самым крупным обладателем недвижимости среди депутатов Народного Собрания можно считать Алмасхана Ардзинба. Помимо жилого дома площадью 110 квадратных метров, у него в собственности земельный участок в полторы тысячи квадратных метров.

Следом идет его коллега Леонид Чамагуа. Его дом, дача и земельный участок в общем потянули почти на 1400 квадратных метров.

Самый скромный показатель у парламентария Алхаса Хагба - квартира 29 квадратных метров.

Транспортные средства и не совсем

Самый разнообразный список имущества в категории "Транспорт" показал депутат Илья Гуния. Он задекларировал все средства передвижения или то, что можно считать таковыми, начиная от автоприцепа и заканчивая велосипедом. Итак, у депутата четыре автомобиля: Volvo, BMW, Land Rover и Toyota. Есть еще КамАЗ, автоприцеп, мототранспорт Polaris, мотоблок, водные лыжи, параплан, велосипед и даже лошадь.

© Sputnik / Леон Гуния Задекларированные транспортные средства госслужащих и депутатов

В личном автопарке сухумского мэра Беслана Эшба три автомобиля: Mitsubishi, Jeep и Lexus.

У главы правительства Александра Анкваб тоже три машины: две Toyota и один Ford.

А вот у президента Аслана Бжания всего один автомобиль - Mersedes-Benz.

Вице-премьер Кристина Озган вовсе не владеет личным автотранспортом.