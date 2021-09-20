В Абхазии на выборах в Госдуму России было открыто девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Тринадцать тысяч избирателей проголосовало в Абхазии на выборах в Госдуму России, сообщили Sputnik в посольстве РФ в республике.

"Тринадцать тысяч человек проголосовало на выборах в Госдуму России", - рассказал представитель дипмиссии.

В Абхазии на выборах в Госдуму России было открыто девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале.

На избирательных участках в республике наблюдалась большая активность и очереди, в особенности в Сухуме.

Наблюдатель от Общественной палаты России высоко оценила организацию процедуры голосования на одном из участков в Сухуме.

Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило в России с 17 по 19 сентября.