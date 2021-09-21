Бжания: нам удалось усилить работу правоохранительных органов Абхазии

СУХУМ, 21 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что за время его нахождения у власти удалось усилить работу правоохранительных органов.

По его словам, цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, их раскрываемость увеличилась. Кроме того, Бжания отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества.

Говоря о такой мере, как домашний арест, глава государства сказал, что нужно ее оставить только в отношении беременных, так как люди, склонные к преступлениям, пользуются этой возможностью и снова нарушают закон.

В полдень в Сухуме началась пресс-конференция Аслана Бжания. Приветствуя представителей СМИ, глава государства отметил, что готов отвечать на вопросы журналистов как минимум в течение двух часов.