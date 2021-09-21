12:51 21 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.33
  • EUR85.88
Поиск

Бжания: нам удалось усилить работу правоохранительных органов Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/15/1033251877.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210921/1033251865/Bzhaniya-nam-udalos-usilit-rabotu-pravookhranitelnykh-organov-Abkhazii.html

Президент Абхазии Аслан Бжания дает пресс-конференцию в Сухуме во вторник 21 сентября.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что за время его нахождения у власти удалось усилить работу правоохранительных органов.

По его словам, цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, их раскрываемость увеличилась. Кроме того, Бжания отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества.

Говоря о такой мере, как домашний арест, глава государства сказал, что нужно ее оставить только в отношении беременных, так как люди, склонные к преступлениям, пользуются этой возможностью и снова нарушают закон.

В полдень в Сухуме началась пресс-конференция Аслана Бжания. Приветствуя представителей СМИ, глава государства отметил, что готов отвечать на вопросы журналистов как минимум в течение двух часов.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выборы в Госдуму: голосование в Абхазии
Полицейский рассказал, как ему удалось обезвредить напавшего на университет студента
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться