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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (199)
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. В среду 22 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (199)

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