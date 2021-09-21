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В МИД Абхазии состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий

© Foto / министерство иностранных дел Республики Абхазия
В Абхазии
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Следующий 54-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 12-13 октября 2021 года.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, для обсуждения предстоящего 54-го раунда переговоров, сообщается на сайте МИД Абхазии.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Сопредседатели дискуссий были представлены в следующем составе: спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анника Седер. 

Замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба подчеркнул, что ключевым вопросом для абхазской стороны был и остается вопрос согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы со стороны Грузии. 

Он отметил, что несмотря на отсутствие какого-либо прогресса по ключевым политическим вопросам, абхазская сторона по-прежнему считает важным женевский формат, так как это единственный международно-признанный переговорный процесс, в котором Абхазия может участвовать наравне с крупнейшими странами и международными организациями и доводить свою позицию до международного сообщества. 

Тужба выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся милитаризацией Грузии. Он призвал международных посредников обратить внимание на эту проблему и принять необходимые меры для недопущения эскалации напряженности в регионе. 

Абхазская сторона готова к конструктивному диалогу в вопросах, носящих гуманитарный характер, отметил Тужба.

В свою очередь сопредседатели дискуссий обратили внимание на важность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), как эффективного инструмента в работе Женевских дискуссий.

Следующий 54-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 12-13 октября 2021 года.

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