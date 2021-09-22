Более 130 человек выписано из мобильного военного госпиталя в Сухуме

Мобильный военный госпиталь Минобороны России развернут в Сухуме 18 августа. Медики направлены в Абхазию для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего медики Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале приняли на лечение и консультацию порядка 650 жителей Абхазии с диагнозом COVID-19.

На лечении в стационаре в настоящее время находится 65 человек.

В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.