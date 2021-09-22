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Гроза

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 сентября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (200)
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В четверг 23 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 13 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (200)

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