Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В четверг 23 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.