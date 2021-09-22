Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 сентября

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В четверг 23 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.