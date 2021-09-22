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Энергоснабжение восстановлено во всех районах Абхазии

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (465)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210922/1033263372/Energosnabzhenie-vosstanovleno-vo-vsekh-rayonakh-Abkhazii.html

Из-за аварии на подстанции "Бзыбь" без электричества днем 22 сентбря остались Гагрский и часть Гудаутского районов.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Авария на подстанции "Бзыбь" ликвидирована, энергоснабжение в Гагрском и части Гудаутского районов полностью восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллиона рублей.

Ранее там уже был установлен трансформатор мощностью 125 мегаватт стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (465)

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