Энергоснабжение восстановлено во всех районах Абхазии

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Авария на подстанции "Бзыбь" ликвидирована, энергоснабжение в Гагрском и части Гудаутского районов полностью восстановлено, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.
Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллиона рублей.
Ранее там уже был установлен трансформатор мощностью 125 мегаватт стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт.