Энергоснабжение восстановлено во всех районах Абхазии

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Правительство Абхазии пересмотрит условия жилищных госпрограмм В 2020 году из-за экономической ситуации на фоне коронавируса в республике было приостановлено действие двух госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021". 17

Посольство России в Абхазии назвало дату выдачи загранпаспортов в Гагре Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским туристам. 29