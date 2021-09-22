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Гудаутскую среднюю школу №2 закрыли на карантин из-за COVID-19

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Коронавирусной инфекцией заразились семь педагогов и 19 учеников гудаутской средней школы №2.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаутскую среднюю школу №2 закрыли на карантин из-за COVID-19 до понедельника, рассказала директор школы Людмила Ристова.

"По решению районного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, со вторника школа была закрыта на карантин. Со следующего понедельника она снова откроется. Среди педагогов заболели семь учителей и 19 учащихся", - отметила она.

Ристова добавила, что из общего числа заболевших один педагог проходит лечение в медучреждении.

В воскресенье, 19 сентября, в стенах школы прошло голосование на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Директор отметила, что после этого в здании школы провели дезинфекцию.

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