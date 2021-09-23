Названо число госорганизаций Абхазии, не опубликовавших сведения декларантов

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу в Абхазии 1 июля.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Сведения декларантов своевременно не опубликовала 351 госорганизация, сообщил на совещании в правительстве министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов.

По словам Нанба, в следующий за 30 июля день доступ к правкам или дополнениям деклараций, занесенных в программу, был закрыт в соответствии с нормами. Несмотря на то, что ведомство продолжало принимать декларации от организаций, возможности обнародования сведений у министерства нет.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил вице-премьерам провести встречи с руководством учреждений и организаций курируемых сфер, провести разъяснительную работу, чтобы завершить процесс сдачи деклараций в МНС.