Кабинеты и отделение реанимации отремонтируют в Гагрской ЦРБ

СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрской ЦРБ проводится ремонт кабинетов и отделения реанимации, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

Он уточнил, что на выполнение этого объема работ потребуется около трех миллионов 200 тысяч рублей, из которых один миллион 600 тысяч рублей собрали местные предприниматели и частные лица.

"Мы обратились к предпринимателям нашего района, и 12 человек на это отреагировали. Частные лица, которым не безразлична судьба больницы, тоже к этому подключились. Один миллион 683 тысячи рублей уже потрачены на это дело и, по нашим подсчетам, еще будет нужно около одного миллиона 700 тысяч рублей. При необходимости мы выделим их из бюджета", - подчеркнул Барциц.

Барциц уточнил, что завершить работы планируют к 10 октября, после чего приступят к ремонту отделения хирургии. Финансирование производится за счет бюджетных средств и при помощи местных предпринимателей.

"Внутренние работы находятся на стадии завершения, но еще остаются вопросы по гидроизоляции помещений, так как сырость проступает по бокам здания. Помимо отделки, в реанимации была заменена вся электропроводка, сантехника, положили 700 квадратов новой плитки. Также произведен ремонт пяти кабинетов, в том числе, где установлен аппарат УЗИ, детский кабинет, но там к отделочным работам еще не приступили. Начнем после окончания ремонта в отделении реанимации", - отметил он.

Он также добавил, что около одного месяца назад была отремонтирована молекулярная лаборатория, на что потребовалось четыре миллиона 100 тысяч рублей бюджетных денег. Оборудование для лаборатории предоставило правительство страны.

В пять миллионов 800 тысяч рублей обошелся новый реанимационный автомобиль для районной больницы. Как уточнил Барциц, эта техника укомплектована дефибриллятором, кардиографом и кислородным баллоном.

В начале сентября при районной больнице также подготовили стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50 коек, где заболевшие проходят необходимые процедуры и курсы лечения. Организована централизованная подача кислорода. На это выделили около одного миллиона 800 тысяч рублей.

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