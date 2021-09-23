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Консультации по соцэкономразвитию Абхазии прошли в Москве

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган находится с рабочим визитом в Москве, в рамках командировки состоялись встречи в Администрации президента России, Минэкономразвития, Минэнергетики и ПАО "Газпром".

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Консультации по программе социально-экономического развития Абхазии прошли в Администрации президента России в Москве при участии вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и замглавы администрации президента Абхазии Валерия Папба. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики республики.

В рамках командировки министра экономики также состоялась встреча с заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком, в ходе которой обсуждались вопросы энергетики.

Вопрос разработки "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Абхазия" абхазская делегация обсудила с подрядчиком проекта - представителями Акционерного общества "Газпром промгаз". Точные сроки реализации проекта не называются, но документ будет готов к концу 2022 года, об этом говорил в ходе своей пресс-конференции 21 сентября глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Озган и Папба встретились в Москве и с потенциальным инвестором проекта реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба и провели консультации, посвященные возобновлению авиасообщения.

Президент Аслан Бжания на пресс-конференции также заявил, что проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года. Он подчеркнул, что первые рейсы аэропорт Сухума должен принять в январе 2024 года.

В Москве в рамках визита главы Минэка состоялась встреча с первым заместителем министра экономического развития Андреем Ивановым. Стороны предметно обсудили возможности нормативно-правового регулирования в сфере защиты и поощрения капиталовложений, способствующих реализации новых инвестиционных проектов в Абхазии.

Также в контексте консультаций в Минэкономразвития Кристина Озган и замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач обсудили вопросы, касающиеся "Программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации", а также и вопросы "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годов".

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