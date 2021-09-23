Более 110 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27153 человека. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22107 человек.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 116 человек из 507 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.