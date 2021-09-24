Гастроли на арбах и спектакли в селах: как создавался абхазский театр

Об истории создания передвижного театра в Абхазии, который стал основой для развития театрального искусства в республике, читайте в материале Sputnik.

Спустя месяц после установления советской власти в Абхазии (4 марта 1921 года – ред.) Ревком создал комиссию, которая должна была детально изучить состояние искусства в республике. По решению этой комиссии был создан передвижной театр, руководителем которого стал основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как создавался передвижной театр

Несмотря на то, что официальное решение о создании абхазского передвижного театра было принято после восстановления советской власти в Абхазии в 1921 году, фактически он возник еще в 1918 году, когда патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулиа организовал передвижной театр на арбах.

"Хорошо осознавая роль искусства, особенно театрального, в деле пропаганды новых идей и роста сознания трудящихся, правительство срочно ставит вопрос об организации передвижного абхазского театра. Для осуществления этого решения был приглашен преподаватель Сухумской учительской семинарии Дмитрий Иосифович Гулиа. Любимый народом поэт, один из образованнейших людей абхазской интеллигенции, Дмитрий Гулиа возглавил это важное и нужное начинание. Он сам был в восторге от этого предложения", – пишет театровед Алексей Аргун в своей книге "История абхазского театра".

Искусствовед, директор Госмузея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая говорит, что о создании абхазского театра Гулиа задумывался и до установления советской власти в Абхазии.

"В 1918 году Дмитрий Иосифович Гулиа, будучи педагогом учительской семинарии, задумался о создании абхазского театра. Об этом наверняка он думал раньше, потому что в его статьях, письмах мы узнаем о том, что без своего национального театра, нация существовать не может. Для всестороннего развития и существования культуры должен быть свой профессиональный театр", – отмечает она.

В том же 1918 году известный педагог Платон Шакрыл в городе Очамчыра поставил написанную им первую абхазскую трехактную пьесу "Из темноты на свет".

С 1918 по 1919 годы передвижной абхазский театр гастролировал в селах Очамчырского и Гудаутского уездов Абхазии. В репертуаре коллектива было два одноактных спектакля.

"Любой театр любого народа не может возникнуть из ничего. Когда мы говорим, что Дмитрий Гулиа является зачинателем абхазской литературы, мы забываем о том, что он является основателем абхазского национального театра. В 1918 году в учительской семинарии, объединив группу студентов, которые интересовались театром, он организовал передвижную труппу", - подчеркнула Корсая.

"По инициативе большого энтузиаста театрального искусства Антона Шакая при Сухумской учительской семинарии был организован абхазский литературно-драматический кружок. Вдохновителем кружка естественно был Дмитрий Гулиа, это была его идея, он занимался переводами русских и грузинских водевилей и одноактных пьес для постановок. Репертуар передвижного театра, конечно, был небольшой, всего два спектакля", – отмечает искусствовед.

Передвигались артисты-любители на арбах, выступать могли под большим ветвистым деревом, на большой поляне, где собирались местные жители и наблюдали за представлениями.

"Никто из них не был профессиональным актером, но Дмитрий Гулиа привлекал людей из профессионального русского театра, где ставили спектакли по роману Мордовцева "Прометеево потомство", это два спектакля – "Келешбей" и "Сафарбей". Их ставили приезжие профессиональные режиссеры, они дружили с Дмитрием Гулиа, Самсоном Чанба", - говорит Светлана Корсая.

Дмитрий Гулиа глубоко изучал театральное искусство, поэтому любительский передвижной театр получал знания от своего создателя.

"Они назывались любительскими, но тот же Антон Шакая был очень профессиональным человеком, он специально не обучался режиссерскому искусству, но спектакли ставил он. Передвижной театр имел очень большой успех у публики", – заметила директор Госмузея Дмитрия Гулиа.

После установления советской власти

После установления советской власти в Абхазии одна из первых директив руководителя Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии Нестора Лакоба касалась создания национального театра.

"В очень тяжелое время, после гражданской войны, разрухи Лакоба понимал, что для того, чтобы сохранить народ, надо дать ему образование и возможность развивать культуру, то есть чтобы было национальное самосознание, должна быть национальная культура", – заметила Светлана Корсая.

Развивать культуру абхазского народа в то время было непростой задачей, так как большая ее часть не умела писать и читать. Чтобы поднять уровень культуры населения, руководители республики стали предпринимать меры.

"Руководство Абхазии стремилось поднять культурный уровень людей. К тому же после революции и установления советской власти они хотели внедрить свои идеи, сделать это проще всего через искусство. Советская власть установилась в марте, а уже в июне началась организация абхазского театра, основной которого были выпускники Сухумской учительской семинарии", – сказала искусствовед.

В своем произведении "Повесть о моем отце", сын Дмитрия Гулиа Георгий с юмором писал о том, как собиралась труппа театра.

"Это было очень интересно, потому что там еще нужны были женщины. Дмитрия Гулиа настолько уважали, что родители под его честное слово отдали в театр двух девушек. Это были Валентина Ачба и Вера Алания, обе сухумские, из очень хороших семей", – говорит Корсая.

Репертуар передвижного театра пополнился новыми постановками, в том числе пьесой "Да здравствует свобода!", которую Дмитрий Гулиа перевел с русского на абхазский язык.

"15 июня 1921 года по заданию "Главполитпросвета" Дмитрий Гулиа создал абхазскую труппу и подготовил репертуар, после чего выехали в районы Абхазии. За очень короткое время он перевел революционную пьесу и комедию "Я умер". В работе была задействована даже супруга Гулиа Елена Андреевна, которая собственноручно сшила занавес для этого театра. Самое интересное, что олень, который изображен на занавесе Абхазского драмтеатра, был нарисован Георгием Дмитриевичем Гулиа, и этот олень стал символом театра", - сказала Светлана Корсая.

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук

Архивные фотографии абхазского театра © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Архивные фотографии абхазского театра

В отличие от театра, который был создан в 1918 году, театр, появившийся в 1921 году, уже обладал суфлером, занавесом и другими атрибутами.

"Суфлером работал писатель Мушни Хашба, который в своих мемуарах вспоминал о создании театра. Начиная с 1921 года, увеличивая репертуар и труппу, этот театр занимался плодотворной работой, Дмитрий Гулиа был духовным отцом этого театра, он занимался очень многим – наукой, литературой и в то же время это был передвижной театр Гулиа", – заметила Корсая.

Жители сел практически ничего не знали о театре, поэтому перед выступлением труппы Дмитрий Гулиа выступал перед собравшимися.

"Перед началом спектакля он выступал перед жителями села. Гулиа уважали во всей Абхазии, он был величайшим авторитетом, люди в первую очередь собирались потому, что к ним приезжает Дмитрий Иосифович Гулиа, да еще со своим театром. Это было событие для села, и, конечно же, все село собиралось", - подчеркнула Корсая.

Выступая перед сельчанами, Дмитрий Гулиа говорил не только о театре, он рассказывал им о новостях, о культуре, о проблемах Абхазии.

"Когда он говорил, все слушали, затаив дыхание. Дмитрий Гулиа выступал, представлял спектакль, который будут показывать, после этого показывали постановку. Каждое выступление передвижного театра было большим событием, и это продолжалось до 1925 года, пока стационарно театр не стал абхазской труппой Сухумкого театра", – говорит она.

Театр, который был организован в 1918 году как любительский, перерос в профессиональный, была создана первая абхазская театральная студия под руководством Василия Домогарова. Выпускники этой студии стали корифеями абхазского театрального искусства, отметила Светлана Корсая.