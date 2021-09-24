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Российский мобильный госпиталь в Сухуме принял более 700 жителей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1523)
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Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию около 700 жителей Абхазии с коронавирусом, сообщает пресс-служба ЮВО.

Сейчас на лечении в стационаре 66 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь, проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

На сегодня после прохождения лечения из госпиталя выписано уже 146 человек. Все пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больных в госпиталь привозят на машинах скорой помощи из всех районов Абхазии, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

© Sputnik / Леон Гуния
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Отмечается, что лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Анализ делается в течение сорока минут.

Кроме того, налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей новой коронавирусной инфекции.

Всего в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1500 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов, более 500 обзорных рентгенограмм грудной клетки.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Мобильный многопрофильный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз 18 августа для помощи в лечении ковид-пациентов. Это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 100 койко-мест, с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование. Налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1523)

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