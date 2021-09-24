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Глава Минздрава Абхазии рассказал о темпах вакцинации и оцифровке данных

© Sputnik / Павел Бедняков
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (101)
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Вакцинация "Спутником Лайт" началась в Абхазии 10 августа, ранее прививку гражданам республики делали "Спутником V".

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт" на сегодняшний день сделали 2826 человек в Абхазии, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Таким образом, недельный прирост вакцинированных вновь составил 129.

Темпы вакцинации в республике по-прежнему снижены, по сравнению с первой кампанией темпы снизились до 40-50 человек в сутки, отметил глава Минздрава. Он призвал население активно прививаться, так как это "наиболее эффективная мера защиты от COVID-19".

У Минздрава будет единая база данных по всем вакцинированным гражданам Абхазии, сообщил также Бутба. После того как она станет доступна, любой желающий сможет зайти в "личный кабинет", получить всю необходимую информацию и скачать свой персональный QR-код, чтобы далее пользоваться им, добавил он.

Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. Вакцинация началась 10 августа. 

Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого республика получила в конце апреля.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%. 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (101)

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