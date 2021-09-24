Глава СЭС Абхазии: необоснованно говорить, что COVID-19 завозится из Грузии

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 27 тысяч. Выздоровели 22107 человек, скончались в медучреждениях после заражения ковидом 410 пациентов.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Говорить о том, что COVID-19 завозится из Грузии, необоснованно, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"На восточной границе Абхазии у нас организован санитарно-карантинный пункт, который полностью оборудован для медицинских досмотровых мероприятий. Он работает на протяжении практически всего летнего периода, сотрудники обеспечены экспресс-тестами на антиген", – сообщила она.

По словам Скорик, на Ингуре тестируют всех, кто заходит из Грузии, пробыв там от трех и более дней, (если у них нет справки об отсутствии заболевания COVID-19).

На границе с Грузией достаточно мощный поток людей, но это не привело к усугублению ситуации, отмечает Скорик.

"Люди не перемещаются на сопредельную территорию надолго, они лишь выходят, получают какие-то социальные выплаты непосредственно у границы и возвращаются обратно", - подчеркнула она.

Заболеваемость за последние месяцы в Галском районе не повысилась, значения остаются примерно одинаковыми, заметила главный санитарный врач Абхазии.

"Жители Галского района и других районов республики продолжают проведение похоронных массовых мероприятий, свадебных кампаний. Это больше усугубляет эпидемиологическую обстановку в Абхазии, чем то, что жители Галского района посещают Зугдидский район", – заявила Скорик.

При этом она отметила, что поток граждан Абхазии в Грузию на получение специализированной медицинской помощи увеличился.

"В этом случае нам надо как-то себя ограничивать от завоза COVID-19 именно этими людьми, которые находились в лечебных учреждениях, где есть возможность контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией. От того, что жители Галского района вышли и получили социальные выплаты и контактировали не связанными с COVID-19, не нанесет нам вреда", – сказала она.

Ранее исполняющий обязанности главного санитарного врача Галского района Георгий Кобалия в интервью Sputnik сказал о необходимости усиления режима пересечения границы с Грузией.