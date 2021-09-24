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Скорик раскритиковала методы лечения пациентов с COVID в частных клиниках

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210924/1033274674/Skorik-raskritikovala-metody-lecheniya-patsientov-s-COVID-v-chastnykh-klinikakh.html

Ковидные отделения открыты при всех районных больницах Абхазии и в Сухуме, главный ковид-центр расположен в Гудаутской ЦРБ.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Много коммерческих медицинских центров занялось лечением пациентов с COVID-19 не по медицинским протоколам, которые приняты в Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
Скорик о COVID-19: в Абхазии больше всего распространен штамм "дельта"

"Эти протоколы меняются со временем, по обстановке в соответствии с тем штаммом, который циркулирует на территории республики. Они (коммерческие медицинские центры – ред.) назначают лечение по каким-то своим однообразным схемам, и как раз те пациенты, которые идут в частную медицину, получают неправильное лечение с самого начала. Им рекомендуют на первый-второй день заболевания антибиотики широкого спектра действий", – подчеркнула она.

Медицинское сообщество Абхазии неоднократно поднимало вопрос о недопустимости обращения ковид-положительных граждан куда-либо, кроме государственных медучреждений.

"Когда человек усугубляет свое состояние, он попадает в государственные медицинские учреждения, и тогда медики уже ничего сделать не могут, потому что пациент просто напросто усугубил здоровье от неправильного лечения", - посетовала Скорик.

Она призвала население обращаться в государственные медицинские учреждения сразу же после того, как подтвердилось наличие в организме коронавирусной инфекции.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1527)

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