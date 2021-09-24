Скорик раскритиковала методы лечения пациентов с COVID в частных клиниках

Ковидные отделения открыты при всех районных больницах Абхазии и в Сухуме, главный ковид-центр расположен в Гудаутской ЦРБ.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Много коммерческих медицинских центров занялось лечением пациентов с COVID-19 не по медицинским протоколам, которые приняты в Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"Эти протоколы меняются со временем, по обстановке в соответствии с тем штаммом, который циркулирует на территории республики. Они (коммерческие медицинские центры – ред.) назначают лечение по каким-то своим однообразным схемам, и как раз те пациенты, которые идут в частную медицину, получают неправильное лечение с самого начала. Им рекомендуют на первый-второй день заболевания антибиотики широкого спектра действий", – подчеркнула она.

Медицинское сообщество Абхазии неоднократно поднимало вопрос о недопустимости обращения ковид-положительных граждан куда-либо, кроме государственных медучреждений.

"Когда человек усугубляет свое состояние, он попадает в государственные медицинские учреждения, и тогда медики уже ничего сделать не могут, потому что пациент просто напросто усугубил здоровье от неправильного лечения", - посетовала Скорик.

Она призвала население обращаться в государственные медицинские учреждения сразу же после того, как подтвердилось наличие в организме коронавирусной инфекции.