Чеха - автор более 200 публикаций в различных изданиях и электронных базах по правовой и экономической тематике.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

"За значительный вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных кадров для Республики Абхазия наградить Чеха Вадима Витальевича орденом "Ахьдз-Апша" III степени", - говорится в документе.

Вадим Чеха возглавил Россотрудничество в Абхазии в 2018 году. Под его руководством были организованы фестивали "Дружба народов", "Свидание с Россией", акции "Открытая лаборатория", "Диктант Победы", "Тотальный диктант", "Сад Памяти", "Бессмертный полк", интеллектуальный клуб "Диалог", проект "Академия новых лидеров", "Учись в России" шахматные турниры, школьники из Абхазии смогли побывать "Артеке", кроме того, Россотрудничество ежегодно предоставляет абитуриентам из Абхазии квоты на обучение в российских вузах.

Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года.