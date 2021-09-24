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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 сентября

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (202)
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В предстоящие выходные в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и затока холода с северо-запада в субботу, а в воскресенье относительно теплая воздушная масса, преимущественно без осадков. В ночь с субботы на воскресенье в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление высокое, 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах 15-17 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С,  днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (202)

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