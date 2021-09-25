14:55 25 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Поиск

Инфекционная больница Сухума получила новый реанимобиль

© Foto / официальный портал администрации города Сухум
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1529)
76 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/19/1033278974.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210925/1033278958/Infektsionnaya-bolnitsa-Sukhuma-poluchila-novyy-reanimobil.html

В результате переговоров президента Абхазии Аслана Бжания с меценатом Иваном Саввиди, Минздрав получил в дар от Фонда Саввиди реанимобиль класса "C" на базе Volkswagen Crafter.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Современный реанимобиль был передан Минздравом Абхазии Сухумской инфекционной больнице в присутствии мэра столицы Беслана Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Минздрав передал две машины скорой помощи Очамчыре и Новому Афону

Ранее Минздрав Абхазии получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики, их распределили в Новый Афон и Очамчыру.

"Мы ждем еще один реанимационный автомобиль и два линейных автомобиля для скорой медицинской помощи города Сухум", - сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава администрации Сухума поблагодарил президента и Минздрав за решение передать реанимобиль инфекционной больнице.

"Сегодня инфекционная больница находится на передовых позициях в борьбе с ковид, потому была крайняя необходимость в машине и вы этот вопрос решили. Думаю, автомобиль будет предназначаться, в первую очередь, для ковид-больных, для экстренных больных, которых нужно транспортировать. Уверен, что наш медицинский персонал будет ответственно относиться ко всем приобретениям, которые придут к нам в управление. Огромное спасибо, а нам успехов в работе, чтобы были хорошие результаты", - отметил Беслан Эшба.

В церемонии передачи реанимобиля принял участие заведующий отделением реанимации Сухумской инфекционной больницы Дамей Зантария. Он выразил уверенность, что реанимобиль принесет большую пользу населению и люди тоже оценят автомобиль.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1529)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Разжечь огни: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа
Гарантии жизни: как работает страхование в Абхазии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться