Инфекционная больница Сухума получила новый реанимобиль

В результате переговоров президента Абхазии Аслана Бжания с меценатом Иваном Саввиди, Минздрав получил в дар от Фонда Саввиди реанимобиль класса "C" на базе Volkswagen Crafter.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Современный реанимобиль был передан Минздравом Абхазии Сухумской инфекционной больнице в присутствии мэра столицы Беслана Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

Ранее Минздрав Абхазии получил две машины скорой помощи в дар от Чеченской Республики, их распределили в Новый Афон и Очамчыру.

"Мы ждем еще один реанимационный автомобиль и два линейных автомобиля для скорой медицинской помощи города Сухум", - сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава администрации Сухума поблагодарил президента и Минздрав за решение передать реанимобиль инфекционной больнице.

"Сегодня инфекционная больница находится на передовых позициях в борьбе с ковид, потому была крайняя необходимость в машине и вы этот вопрос решили. Думаю, автомобиль будет предназначаться, в первую очередь, для ковид-больных, для экстренных больных, которых нужно транспортировать. Уверен, что наш медицинский персонал будет ответственно относиться ко всем приобретениям, которые придут к нам в управление. Огромное спасибо, а нам успехов в работе, чтобы были хорошие результаты", - отметил Беслан Эшба.

В церемонии передачи реанимобиля принял участие заведующий отделением реанимации Сухумской инфекционной больницы Дамей Зантария. Он выразил уверенность, что реанимобиль принесет большую пользу населению и люди тоже оценят автомобиль.