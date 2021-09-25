Школьным учителям Абхазии провели обучающий семинар

В мероприятии участвовали 40 педагогов из общеобразовательных школ со всех районов Абхазии.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Семинар для учителей абхазских школ по развивающим образовательным технологиям в работе с детьми состоялся в пятницу 24 сентября, сообщает Апсныпресс.

Мероприятие прошло в Пицунде на базе пансионата "Литфонд" в рамках программы "Атомклассы" проекта "Школа Росатома".

В семинаре участвовали 40 педагогов из всех общеобразовательных школ Абхазии. Основной акцент организаторы сделали на изменении образовательной школьной среды и повышении квалификации педагогов.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа, открывая семинар, сказал что для Абхазии это очень полезное и продуктивное меропиятие.

"Внедряя новые технологии в образовательный процесс, мы сможем повысить уровень образования наших школьников и конкурировать на самом высоком уровне", - отметил он.

Руководитель проекта "Школа Росатома" Наталья Шурочкова рассказала о целях семинара для абхазских учителей.

"Достижения российских педагогов-психологов дают возможность выстроить развивающую деятельность с детьми в школах. Мы же работаем с педагогами по проектированию новых форм такой развивающей деятельности", - объяснила она.

Участники семинара, разделившись на микрогруппы, проектировали развивающие образовательные форматы через моделирование различных ситуаций. К примеру, одна из проектных задач предполагала предложение идей для работы в ситуации, когда основная школа, привычные уроки и работа в одновозрастных группах запрещена, трансляция знаний запрещена, при этом все дети должны иметь уровень знаний на "хорошо" и "отлично".

Педагоги отметили сложность ухода от традиционных форматов обучения детей, даже в виртуальном формате, так как "урок – ядро образовательного процесса". Тем не менее, были спроектированы варианты организации образовательного процесса в заданных условиях, такие как проведение образовательных сессий, метапредметных погружений, тематических практикумов.