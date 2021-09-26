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Фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" завершился в этнопарке "Апсны"

© Sputnik / Бадри Есиава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В первом международном фестивале кузнецов-оружейников "Аихамца" приняли участие около 20 мастеров из Абхазии, регионов России и Белоруссии.

ГУДАУТА, 26 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа Гудаутского района завершился в воскресенье 26 сентября, передает корреспондент Sputnik.

© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
Подчинить сталь: фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в селе Мгудзырхуа

Подобный фестиваль впервые проводился в республике. Он проходил три дня в этнографическом парке "Апсны". В нем приняли участие около 20 мастеров из Абхазии, Якутии, Майкопа, Бреста.  

Один из организаторов события, председатель Союза оружейников Абхазии Тимур Дзидзария сказал, что все поставленные на фестивале задачи были выполнены.

"Те задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены. Первая и самая главная задача была добыча железной руды и выплавка из нее металла. Происходило это в двух печах – на кожаных мехах и на электромоторе. Хочу подчеркнуть, что самая удачная плавка у нас получилась в горне на мехах. Видимо, традиционная методика все еще наиболее эффективная", - отметил он.

Дзидзария уточнил, что часть полученного из руды железа отправили на экспертизу в Москву. В скором времени станут известны детали о составе этого металла и качестве. Так как ушло много времени на переработку руды, участникам фестиваля не удалось изготовить из этого материала свои изделия. В работе они использовали другие виды стали.

При этом Дзидзария подчеркнул, что руководство этнопарка заявило о готовности проводить фестиваль ежегодно и уже в следующий раз полученный из руды металл будет использован по назначению.

В завершении события изделия всех участников представили на обозрение посетителям. Среди них были клинки абхазских ножей, боевой топор и наконечники стрел, кинжалы и, конечно, железная руда в исходном состоянии и после обработки – губчатая крица и булат.

Мастерам, организаторам фестиваля и всем, кто им в этом помогал, от руководства этнопарка вручили сертификаты участников "Аихамца" и грамоты.

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