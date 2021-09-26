Sputnik недели: пресс-конференция Бжания и COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и интересных событий, произошедших в республике с 20 по 26 сентября.

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания дал пресс-конференцию и ответил на вопросы абхазских СМИ, были подведены итоги голосования в Госдуму России. Подробнее о важных событиях, узнайте из обзора Sputnik.

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Пресс-конференция президента

21 сентября состоялась пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания для средств массовой информации. В ходе почти трехчасовой пресс-конференции глава государства ответил на многочисленные вопросы прессы.

Аслан Бжания заявил, что за время его нахождения у власти удалось усилить работу правоохранительных органов.

По его словам, цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, их раскрываемость увеличилась. Кроме того, Бжания отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества.

Говоря о такой мере, как домашний арест, глава государства сказал, что нужно ее оставить только в отношении беременных, так как люди, склонные к преступлениям, пользуются этой возможностью и снова нарушают закон.

Были затронуты и проблемы энергетики в стране. Бжания назвал неуплату за потребленную электроэнергию одной из основных проблем в области энергетики страны.

За последние 24 года потребители задолжали один миллиард 800 миллионов рублей, при тарифе 40 копеек за потребленный киловатт, отметил президент.

Для решения проблем энергетики, в нее необходимо вложить большое количество денег, сказал Бжания. К примеру, на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 миллиардов рублей. Президент сообщил, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.

Бжания отметил, что предложения инвесторов не говорят о том, что эти объекты перейдут в частную собственность. Энергетическая отрасль была и останется государственной собственностью, заявил он.

Прокомментировал глава государства и ситуацию с регулированием деятельности по незаконной добыче криптовалюты. Он рассказал, что шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе.

По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако, на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.

Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать этот бизнес, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься добычей криптовалют законно.

Президент рассказал, что Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства. Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Результаты выборов в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму прошло в Абхазии 19 сентября, на территории республики было открыто девять участков.

Победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия". Всего на выборах в Госдуму в девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек.

По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю.И. Григорьев, А.В. Гордеев, А.Е. Хинштейн и С.С.Журова.

Посольство Российской Федерации поблагодарило центральные и районные власти Абхазии, сотрудников милиции, работников школ и домов культуры за помощь в подготовке и проведении выборов.

Кто успел, тот отчитался

23 сентября состоялось совещание в правительстве, где министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба рассказал о том, что сведения декларантов своевременно не опубликовала 351 госорганизация.

Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов.

По словам Нанба, с 1 сентября доступ к правкам или дополнениям деклараций, занесенных в программу, закрыт в соответствии с нормами. Несмотря на то, что ведомство продолжало принимать декларации от организаций, возможности обнародования сведений у министерства нет.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил вице-премьерам провести встречи с руководством учреждений и организаций курируемых сфер, провести разъяснительную работу, чтобы завершить процесс сдачи деклараций в МНС.

Вокруг COVID-19

Главный санврач врач Абхазии Людмила Скорик рассказала, что, по данным мониторинга, за 20 дней сентября подтвердилось 246 случаев коронавируса у детей. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период заболели 452 ребенка.

"Возобновление учебного процесса в школах не добавило нагрузки лечебным учреждениям и системе здравоохранения", – заверила Скорик.

Главный санврач также рассказала о ситуации на границе с Грузией, опровергнув мнение, что коронавирус завозят в Абхазию оттуда. Она уточнила, что на Ингуре всех, кто заходит из Грузии, пробыв там от трех и более дней, если у них нет справки об отсутствии заболевания COVID-19, тестируют на коронавирус.

Мнение главного санврача разделил и глава Галского района Константин Пилия. Он сказал, что режим перехода границы с Грузией не нужно усложнять.

"На границе с Грузией стоит наш медицинский пункт, в ежедневном режиме с семи утра и до семи вечера, пока открыта граница, работают медицинские работники. У переходящих границу берут справки о вакцинации, либо ПЦР-тест 72-часовой, или справку о наличии антител", – подчеркнул он.

Заказ на вакцину

В интервью радио Sputnik Людмила Скорик рассказала, что Министерство здравоохранения Абхазии заказало вакцину от гриппа в Российской Федерации.

"Мы согласовывали с отделом фармобеспечения Минздрава, в каком количестве должна быть завезена вакцина от гриппа. Я думаю, что это будет достаточно большая партия, сейчас решается вопрос о выделении финансирования", – отметила она.

Все желающие вакцинироваться от сезонного гриппа смогут сделать это бесплатно в поликлиниках республики. Прибытия вакцины следует ожидать к середине октября, отметила главный санитарный врач страны.

Топливо без пошлин

21 сентября в Москве был подписан Протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации в Абхазию без взимания вывозных таможенных пошлин. Министерство энергетики и Министерство экономического развития Российской Федерации вместе с Министерством экономики Абхазии определили новые квоты на 2021 год.

Чудо случилось

Сбор средств для полуторагодовалого подопечного культурно-благотворительного фонда "Ашана" Габриэля Пацурия на этой неделе был закрыт.

В восемь месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости.

С 27 июля по 18 августа в Абхазии собрали один миллион 728 тысяч рублей. Сбор средств проходил также в России, где проживает семья Габриэля. В России было собрано более 32 миллионов рублей.

Нашелся меценат, который закрыл большую часть всего сбора, это частное лицо, которое захотело стать анонимным.

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