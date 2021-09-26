Ножи на стол: как прошел фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца"

Первый международный фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" прошел в этнографическом парке "Апсны" в селе Мгудзырхуа с 24 по 26 сентября.

О том, что получилось из добытой в горах Абхазии железной руды, какой метод ее обработки оказался наиболее эффективным, над чем работали мастера все три дня фестиваля и что они успели изготовить, а также есть ли место среди кузнецов девушкам, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Первый нож и открытия

Несмотря на завершающий день фестиваля кузнецов-оружейников "Аихамца", работа в кузне этнопарка "Апсны" кипела и огни в горнах не угасали. Мастера до последней минуты продолжали "колдовать" над своими изделиями и даже успевали отвечать на вопросы посетителей, проводить для них мастер-классы и погружать их в мир кузнечного искусства.

Единственной представительницей прекрасного пола на фестивале стала участница, одиннадцатилетняя Эмилия Вилли из Сухума. Девушка призналась, что все произошло случайно и неожиданно для нее самой. Дело в том, что ее отец Арнольд тоже участвовал в "Аихамца" и она сначала была просто сторонним наблюдателем, но не удержалась. Так Эмилия выковала свой первый нож.

"Я довольна результатом, но буду пробовать еще. У нас дома тоже есть кузня и буду помогать папе там", - поделилась она.

Начинающий кузнец Шамиль Апба из села Аацы собирался изготовить на фестивале клинок абхазского ножа, но вышел далеко за пределы своих планов. Он выковал два традиционных клинка и непальский нож "кукри".

Он отметил, что один из абхазских клинков он сделал не просто из куска стали, а собрал в изделии несколько видов стали и в этом ему помогли более опытные кузнецы.

"Посередине я пустил высокоуглеродистую сталь, которая хорошо режет, а по бокам сделал накладки из сырой стали для упругости. Я первый раз в жизни применил такую ковку", - признался Шамиль.

Поддержать Шамиля пришла его тетя Зита Апба. Она отметила, что гордится племянником и одобряет его стремление овладеть этим ремеслом. Более того, она заметила, что такое увлечение формирует в нем мужской характер и ответственность.

Мастер Давид Джопуа из Сухума изначально планировал выковать шесть наконечников стрел, но успел изготовить только два. Причина такого отставания от намеченной цели, по его словам, в стремлении перенять опыт зарубежных коллег и любознательности посетителей, которые "закидали" мастеров вопросами и не редко отвлекали их от работы.

Джопуа также подчеркнул, что на фестивале он узнал о некоторых полезных и важных деталях производства, которые ему непременно пригодятся.

"Например, в процессе оттачивания ножа клинок опускают в воду для того чтобы его остудить. От воды клинок немного начинает ржаветь и наш гость из Майкопа Арсен мне сказал о методе, который позволит этого избежать. Оказывается, в воду просто можно добавить ложку соды и металл не будет покрываться ржавчиной. Для меня это стало открытием", - поделился он.

Самым большим открытием для участников фестиваля стала технология переработки железной руды, которой поделились металлурги из Якутии. Они перед открытием специально для этого построили две печи – огонь в одной из них раздувался электрическим мотором, а в другой по старинке кожаными мехами.

Как отметил один из организаторов "Аихамца", председатель Союза оружейников Абхазии и член гильдии оружейников России Тимур Дзидзария, традиционная методика оказалась наиболее эффективной, и в печи на кожаных мехах удалось получить больше губчатой крицы из железной руды, чем в современном ее аналоге.

Всего участники двух экспедиций за железной рудой на гору Бырзыщха добыли 264 килограмма этого материала. На фестивале переработали около 40 килограммов.

"Сказать точно, сколько получилось чистого железа, пока не можем. Ее нужно еще раз переработать. Кричного железа получилось примерно 30% от общей массы переработанной руды", - рассказал кузнец из Белгорода Александр Куксин.

Как уточнил Тимур Дзидзария, часть полученного из руды железа отправили на экспертизу в Москву. В скором времени станут известны детали о составе этого металла и качестве.

Мастер-класс и церемония

Кузнецы находили время на мастер-классы для посетителей. Шестнадцатилетняя Виктория Гвинджия не стала отказываться от такой возможности и попробовала предать форму раскаленной стали тяжелым молотком. Виктория творческая личность, пишет картины и ее притягивает искусство в разных его проявлениях.

На фестивале у нее появилось желание для начала попробовать изготовить своими руками незамысловатый нож, а дальше покажет время.

"Меня всегда интересовало холодное оружие. Дома у меня есть сборники о таком оружие, я их читаю. Интерес к этому мне привил папа. Он у меня военный", - поделилась девушка.

Мастер из Майкопа Арсен Хашхожев был немного расстроен из-за того, что не успел завершить свою работу. На фестивале он трудился над кавказским кинжалом, который по своему типу присущ абхазо-адыгским народам.

"К сожалению, я не смог довести до конца изделие. Так быстро не получается. Также очень отвлекаешься, когда подходят люди и задают разные вопросы. Не ответить нельзя и каждому надо уделить внимание. Это тоже занимает много времени", - рассказал Хашхожев и добавил, если организаторы "Аихамца" предоставят такую возможность, он с удовольствием доделает незаконченную работу.

Хашхожев родом из Адыгеи, но уже шесть лет живет в Майкопе. Ремеслом этим занялся около десяти лет и только совсем недавно из архивных данных узнал, что он потомственный кузнец. Тем самым, он нашел ответ на вопрос, который давно себе задавал о том, откуда у него такая тяга к этому творчеству.

Что касается самого фестиваля, мастер из Майкопа подчеркнул, что на юге России такие события происходят крайне редко и уж точно не в таких масштабах.

Астамур Кварчелиа вместе с напарником Ахрой Ахуба представили на закрытии фестиваля боевой топор и сделали они такое оружие впервые. В работе мастера не использовали чертежей или рисунков – дали свободу своей фантазии.

"Топор сделан из рессорной стали, рукоятка из акации. Честно скажу, геометрия никакая не соблюдена. Здесь просто полет фантазии. Можно сказать, что это реплика боевого абхазского топора", - рассказал Кварчелиа.

Кузнец из Сухума Дато Гергедава умудрился за три дня не только изготовить клинок абхазского ножа, но также сделать к нему рукоятку и ножны. Что не осталось без внимания со стороны организаторов фестиваля и посетителей.

Александр Белый из Бреста один из самых опытных кузнецов на фестивале. Он успевал не только работать над своими изделиями из дамасской и мозаичной стали, но делиться опытом с коллегами, давать советы молодым мастерам. При всем этом ему удалось за три дня изготовить семь клинков к абхазским ножам, но, по его словам, они требует доработки.

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава

Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 7 © Sputnik / Бадри Есиава Фестиваль кузнецов-оружейников в селе Мгудзырхуа

Специально из Краснодара на "Аихамца" приехал коллекционер оружия кавказского казачества и народов Кавказа, эксперт Николай Твердохлебов. Он объяснил, почему считает этот фестиваль уникальным.

"Если честно, я думал, что это будет некой рекламной акцией с подменой понятий, но здесь оказалось все по-настоящему. У нас в России тоже проводятся такие фестивали, но такой глубины и уровня нет. Понимаете, прелесть и основа фестиваля в том, что сюда не приехали с какими-то своими заготовками, а изначально добыли руду, провели работу по выжигу железа, потом перековали, насытили углеродом, получили крицу, булат", - считает эксперт.

В завершении фестиваля его участники представили свои работы, которые будут храниться в музее этнопарка. Мастерам, организаторам фестиваля и всем, кто им в этом помогал, от руководства этнопарка вручили сертификаты участников "Аихамца" и грамоты.

На церемонии присутствовала также супруга бывшего председателя Союза оружейников России Валентина Тимофеева, который уже ушел из жизни, Марина Медведева. Она поздравила Абхазию с успешным завершением фестиваля и выразила надежду на то, что он станет традиционным. На это Тимур Дзидзария заявил, что руководство этнопарка решило проводить "Аихамца" ежегодно.