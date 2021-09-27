Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной освобождения Сухума

Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началась 16 сентября 1993 года, уже 27 числа столица Абхазии была освобождена от грузинских захватчиков.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с 28-й годовщиной освобождения Сухума от оккупационных войск Госсовета Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 11 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили государственный флаг над столицей Абхазии. Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что именно в этот день был положен конец уничтожению памятников древней истории, сжиганию архивов и музеев, попыткам стереть память об абхазском народе и исказить историю.

"Выражаю искренние слова благодарности ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и поздравляю всех жителей нашей столицы с днем освобождения Сухума. Хочу пожелать мирного неба над головой, счастья и процветания", – добавил президент.

Глава государства также обратился с поздравлением к Министерству обороны республики.

"В истории нашей страны есть много дат, которые сыграли решающую роль в сохранении и становлении нашего государства. Безусловно, самый главный для нас праздник – это День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов", – отметил Аслан Бжания.

Он напомнил, что в годы войны мировое сообщество открыто поддерживало Грузию и отказывало Абхазии в праве высказывать позицию.

"Мобилизовав все силы, встав как один, наш народ смог сломить врага и преодолеть все преграды. В тяжелейших условиях в кратчайшие сроки мы смогли создать эффективное военное правительство и армию. Вооруженные силы Республики Абхазия проявили себя как организованная структура, способная решать любые военные задачи как на земле, так в воздухе и на воде", – подчеркнул президент.

Аслан Бжания отдельно выделил вклад братских народов Северного Кавказа, добровольцев из России, соотечественников из Турции, Иордании, Сирии и других стран в победу и независимость Абхазии.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всему составу Министерства обороны Республики Абхазия, сказать спасибо за Победу и мирное небо всем ветеранам, поблагодарить за службу всех солдат и офицеров. Сохранение единства наших действий в вопросах безопасности является вопросом величайшей важности", – заключил абхазский лидер.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

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