Государственному таможенному комитету Республики Абхазия исполнилось тридцать лет. 27 сентября 1991 года Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Государственном таможенном комитете Абхазии состоялось открытие памятника сотрудникам, погибшим при исполнении должностных обязанностей .

"Уважаемые коллеги, гости, 27 сентября – знаменательная дата, которая объединяет два события - День освобождения города Сухум и профессиональный праздник - День таможенника", - сказал председатель ГТК Абхазии Отар Хеция.

Он отметил, что открытие памятника в честь сотрудников ГТК, погибших при исполнении должностных обязанностей, – важное событие.

"Мы отмечаем юбилейную дату - 30 лет со дня образования таможенных органов Республики Абхазия. В самый тяжелый период нашей истории сотрудники таможни охраняли рубежи нашей страны. Славное дело, начатое нашими коллегами, продолжают молодые сотрудники, для которых понятия честь и долг вряд ли будут забыты", – отметил Хеция.

Автор памятника погибшим сотрудникам Государственного таможенного комитета – Руслан Габлия.

Памятник погибшим сотрудникам открыли в Государственном таможенном комитете © Sputnik / Марианна Кубрава

Памятник погибшим сотрудникам открыли в Государственном таможенном комитете © Sputnik / Марианна Кубрава

Памятник погибшим сотрудникам открыли в Государственном таможенном комитете © Sputnik 1 / 3 © Sputnik / Марианна Кубрава Памятник погибшим сотрудникам открыли в Государственном таможенном комитете

С юбилейной датой Государственный таможенный комитет поздравил и президент республики Аслан Бжания.

"В течение этого времени Таможенная служба Республики Абхазия вносила ощутимый вклад в укрепление экономической безопасности, защиту национальных интересов страны, пополнение бюджетных доходов государства", - говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что в тяжелые послевоенные годы сотрудники таможни подвергались постоянной опасности, противостоя многочисленным диверсионно-террористическим группам, проникающим с территории Грузии. Более 20 сотрудников ГТК отдали свои жизни, исполняя профессиональный долг, добавил он.

"Помимо физической опасности, абхазской таможне приходилось преодолевать международное эмбарго и изоляцию.

Развиваясь в тяжелейших условиях, Государственный Таможенный комитет Республики Абхазия достиг того уровня, когда можно говорить о перспективах развития в соответствии с международными стандартами и требованиями нового времени", – заключил глава государства.

27 сентября 1991 года Верховный Совет Абхазской АССР под председательством Владислава Ардзинба принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии.