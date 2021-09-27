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Президент Абхазии возложил цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме в честь Дня освобождения столицы от грузинских захватчиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания поздравил народ Абхазии с годовщиной освобождения Сухума

В церемонии приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, глава Совбеза Сергей Шамба, спикер Парламента Валерий Кварчия, представители министерств и ведомств страны, депутаты, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и общественность.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия был водружен на здании Совмина, столица была освобождена.

  • Возложение цветов в парке Славы в Сухуме
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Возложение цветов в парке Славы в Сухуме
    © Sputnik / Марианна Кубрава
  • Возложение цветов в парке Славы в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение цветов в парке Славы в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Возложение цветов в парке Славы в Сухуме
    © Sputnik / Марианна Кубрава
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Возложение цветов в парке Славы в Сухуме

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

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