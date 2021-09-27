Бибилов рассказал, какие вопросы обсудит с Бжания

В сентябре 2005 года между Республикой Абхазия и Южной Осетией был заключен договор о сотрудничестве.

ГАГРА, 27 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Вопросы взаимодействия в сферах экономики, культуры, спорта и образования обсудят президенты Абхазии и Южной Осетии, рассказал журналистам Анатолий Бибилов.

"Я здесь нахожусь по приглашению президента Абхазии Аслана Бжания. Мы обсудим вопросы, связанные с экономическим развитием, определенные есть наработки в двусторонних взаимоотношениях по линии культуры, спорта, образования. То есть, существует спектр вопросов, которые без сомнения мы будем обсуждать", - отметил Бибилов.

Президент также подчеркнул, что братские отношения между народами Абхазии и Южной Осетии сложились задолго до войны с Грузией. Они поддерживаются еще со времен предков.

Бибилов выразил уверенность, что такие отношения были в прошлом, есть сейчас и сохранятся в будущем.

Делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в республику для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии в понедельник 27 сентября.

На государственной границе по реке Псоу их встретили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр иностранных дел республики Даур Кове, замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.

Гости и принимающая сторона возложили цветы и почтили память погибших защитников Абхазии у мемориала в честь павших добровольцев из Южной Осетии, расположенном на выезде из Гыгры.

Как уточнил Анатолий Бибилов, он планирует принять участие во всех праздничных мероприятиях и Дню освобождения Сухума, который ежегодно отмечают 27 сентября.