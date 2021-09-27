Президент Абхазии наградил орденом Мужества министра обороны Южной Осетии

Торжественное собрание в честь 28-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялось в Министерстве обороны Абхазии в День освобождения Сухума 27 сентября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил орденом Мужества министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гассиева за мужество и отвагу, проявленные при отражении агрессии грузинских войск в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии.

"Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемый министр обороны, уважаемые друзья! Позвольте поздравить вас с Днем Победы в Отечественной войне, от имени президента Южной Осетии и от всего народа республики желаю процветания, мира, благополучия, всего самого наилучшего, пусть Абхазия процветает, а мы будем приезжать на различные мероприятия. В этом году, по решению президентов Абхазии и Южной Осетии, наши военнослужащие будут принимать участие в совместных учениях. Уважаемый президент, эту награду я буду нести с гордостью и честью", – сказал Гассиев.

После Ибрагим Гассиев передал памятные подарки Министерству обороны Абхазии.

"В эти сентябрьские дни жители многонациональной Абхазии, воины вооруженных сил, братские народы, многочисленная абхазская диаспора ближнего и дальнего зарубежья отмечают светлый и радостный праздник – День Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов", - сказал министр обороны Абхазии Владимир Ануа.

Он отметил, что грузинские оккупационные войска принесли на абхазскую землю смерть и разрушения, мирные жители на себе испытали зверское отношение – пытки и издевательства, разделение людей по принципу национальной принадлежности.

"Весь народ Абхазии поднялся на Отечественную войну, невероятно тяжкой и оказалась дорога к победе. Вы выстояли и победили, потому что сражались за правое дело. Победа над врагом была одержана совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, Приднестровья, казаками Юга России и стран бывшего Советского Союза, представители зарубежной диаспоры. Решающий вклад в победу внес наш народ и его вооруженные силы", – сказал министр обороны.

По решению главы Минобороны, за добросовестную и безупречную службу и в честь празднования 28-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии были награждены медалью генерала Владимира Харазия, заместитель военного прокурора, подполковник юстиции Руслан Лагвилава, а также помощник военного прокурора, майор юстиции Аслан Инапшба.

Медалью "За поддержание мира в Абхазии" наградили начальника канцелярии генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Лиану Габуния. Также, согласно решению главы государства, 15 офицеров Министерства обороны поощрили материально.

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия был водружен на здании Совмина, столица была освобождена.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

30 сентября в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. В этот день абхазские войска вышли к реке Ингур, на государственную границу с Грузией, и водрузили у моста абхазский флаг - Отечественная война народа Абхазии была окончена.