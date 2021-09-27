Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 сентября

Во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния барического поля повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Во вторник 28 сентября в Абхазии ожидается облачная погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.