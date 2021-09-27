Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 540 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Женщина 63 лет и мужчина 68 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской больнице за два дня. В российском военном госпитале, развернутом в Сухуме, скончался мужчина 1946 года рождения. © Sputnik / Алексей Витвицкий ВОЗ намерена возобновить расследование происхождения коронавируса

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 27479 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22590 человек.