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Конкурс молодых изобретателей АУМНИК объявил о начале приема заявок

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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УМНИК широко известен в России, в 2018 году он впервые проводился в Абхазии при участии Академии наук Абхазии и АГУ.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Конкурс молодых изобретателей АУМНИК (Абхазский участник молодежного научного инновационного конкурса) объявил о приеме заявок от участников, сообщает Абаза ТВ.

Люди за работой
© CC0
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Конкурс проводится Фондом содействия инновациям России и Автономной некоммерческой организацией "Системный институт научно-технологических инноваций" ("СИНТИ").

Для участия в конкурсе нужна идея инновации в одном из шести направлений: медицина, биотехнологии, ресурсосберегающя энергетика, цифровые, химические или интеллектуальные производственные технологии. Важно, чтобы разработка была коммерческой и имела высокий спрос, отмечают организаторы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Фонда содействия инновациям до 17 октября, заявка заполняется по уже готовой форме, там же по шаблону участник презентует свой проект.

УМНИК широко известен в России, в 2018 году он впервые проводился в Абхазии при участии Академии наук Абхазии и АГУ. Суть конкурса заключается в том, что молодые изобретатели разрабатывают научные инновационные проекты и представляют их на суд экспертов. Победители получают грант на реализацию проекта в Абхазии. В этом году сумма гранта может составить до трех миллионов рублей.

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