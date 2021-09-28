Сообщество водителей Абхазии оказало денежную помощь инвалидам войны

Водители Абхазии, которые занимаются перевозками пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении, поздравили ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с предстоящим Днем Победы и Независимости.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Сообщество водителей, занимающихся трансфером, передало 140 тысяч рублей ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, которые проходят лечение в Республиканском реабилитационном центре в Гагре, рассказал Sputnik член этого сообщества Михаил Хашба.

"В наше сообщество входит 159 человек, среди которых есть ветераны войны, бывшие военные. Мы собрали 140 тысяч рублей и передали инвалидам войны, проходящим лечение в Реабилитационном центре", - отметил Хашба.

Он уточнил, что в сборе также участвовали руководитель "Трансфер Спецназначения" Руслан Чокуа, директор "Трансфер Сухум Сочи Моремол" Мания Маврик, руководитель фирмы "Дильбер тур" Темур Шапковским и группа диспетчеров аэропорта Сочи во главе с Риммой Варданян.

По словам Хашба, собранные средства передали инвалидам Отечественной войны народа Абхазии в преддверии Дня Победы и Независимости в понедельник 27 сентября.

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию Абхазии.

В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Гумистинском и Восточном.

6 октября 1992 года была освобождена Гагры. Но затем последовал ряд неудачных освободительных операций Абхазской армии. Несмотря на большие потери, Абхазская армия продолжала свой путь к победе.

2 июля начались наступления Абхазской армии на Восточном и Гумистинском фронтах.

16 сентября началась последняя освободительная операция абхазских войск.

27 сентября 1993 года был освобожден Сухум. 30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.