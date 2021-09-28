Тяжелая утрата: Абхазия простилась с Народным писателем Платоном Бебиа

Поэт, прозаик, публицист, Народный писатель Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Платон Бебиа ушел из жизни 26 сентября – ему было 85 лет. О том, как сложилась творческая жизнь писателя и какие произведения он оставил читателям, в материале Sputnik.

28 сентября в последний путь проводили одного из самых ярких современных литераторов Абхазии – Платона Бебиа. После церемонии прощания в Доме учителя в Сухуме, поэта и писателя похоронили на родовом кладбище, в селе Кутол Очамчырского района.

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Творец по призванию

Говоря о преданности ремеслу писателя, в передаче "Кафедра" на Абхазском телевидении Платон Бебиа вспоминал, что Гете на протяжении практически всей творческой жизни писал свое драматическое произведение "Фауст". Именно упорство, целеустремленность и вера в конечный итог – необходимые качества для творца, отмечал он.

"Я с детства любил читать стихотворения, как-то в школе мне задали прочитать стихотворение Дмитрия Гулиа на одном из мероприятий, тогда я был в пятом классе. В тот период нам нельзя было разговаривать на абхазском языке, можно было только на грузинском, против Гулиа никто не мог возразить, даже Берия не смог его проглотить, он встал ему поперек горла. Стихотворение "Моя Родина" и сегодня актуально, произведение живое", - вспоминал писатель.

Со школьной скамьи Бебиа полюбил национальную литературу и уже тогда начал пробовать свои силы в написании стихотворений, в чем преуспел: произведения школьника стали печатать в газетах.

Литературовед и литературный критик, автор монографии о жизни и творчестве Платона Бебиа, Руслан Капба в интервью радио Sputnik сказал, что ему тяжело думать о том, что ушел из жизни представитель абхазской интеллигенции, который любим многими не только за творчество, но и за высокие человеческие качества.

"Как поэт, прозаик, публицист, переводчик, Платон Бебиа был значительной фигурой, его произведения навсегда останутся в истории национальной литературы, об этом я пишу в своей монографии, которая состоит из двух книг. Жизнь так устроена, человек рождается и уходит из жизни, это нельзя изменить, отсрочить, самое главное то, что он оставляет после себя, это очень важно", - подчеркнул Капба.

В этом смысле, продолжил он, наследие Платона Бебиа позволяет говорить о том, что Народный писатель будет продолжать жить.

"Мы вместе закончили школу в селе Тамыш. Из тех, кто учился с нами, остались только Гиви Микая и я. Борис Гургулия, Терентий Чания, Владимир Агрба, Рушни Джопуа, Иван Садзба, Юрий Гадлия, Чичико Когония уже, к сожалению, ушли из жизни. Мы учились, когда над Абхазией довлела грузинская колониальная политика, мы должны были обучаться на грузинском языке. Тогда крепла и развивалась наша дружба, все, что связано с абхазскими культурой, традициями, языком, было очень важно, и давление, которое оказывалось, делало нас еще крепче", - отметил он.

© Foto / предоставлено Анатолием Лагулаа Писатели Платон Бебиа, Алексей Гогуа и Денис Чачхалиа

Стихи Платона Бебиа стали печататься еще, когда он учился в тамышской школе. Его успехам искренне радовались его друзья потшколе, вспоминает Руслан Капба.

"Для нас это многое значило, мы радовались тому, что наш друг и товарищ публикует стихи, считали его большим поэтом", - говорит литературовед.

Несравненный декламатор

Помимо того, что Платон Бебиа автор множества произведений, у него был талант исполнять их перед зрителями, подчеркнул Руслан Капба.

"Многого стоило посмотреть и послушать Платона. Мы застали Леонтия Лабахуа, который очень хорошо и выразительно читал стихотворения, Алексея Ласурия, он также великолепно читал свои произведения. Но в современный период тяжело назвать другого такого автора, кто так искренне и выразительно читал бы стихи, он это делал очень талантливо, художественно", - заметил он.

Что касается отношения Платона Бебиа к литературной критике, Руслан Капба сказал, что он воспринимал ее с уважением.

"Платон Бебиа относился с большим уважением к литературным исследованиям, он любил, когда критики разбирали его произведения и рассказывали ему о своем отношении, как настоящий писатель он делал для себя выводы. Если литературоведы делали какие-то замечания, он брал это на вооружение и при написании последующих произведений он это учитывал", - подчеркнул Капба.

Платон Бебиа родился в 1935 году в селе Кутол Очамчырского района. В 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт, который окончил в 1959 году. В 1965-1968 годах учился в Московском литературном институте имени А. М. Горького. Он начал писать стихи в 15 лет. Печатался с 1952 года.

© Foto / предоставлено Анатолием Лагулаа Платон Бебиа и Нелли Тарба

Он был членом Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, заслуженным работником культуры Абхазии, лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

Произведения Платона Бебиа переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. В переводе на русский язык вышел ряд сборников его стихов, поэм и прозаических произведений.

Бебиа также известен как переводчик на абхазский язык известных произведений: "Медный всадник" Пушкина, стихи Бернса, Есенина, Лорки, Назима Хикмета, Леси Украинки, Сергея Михалкова, Евгения Евтушенко; Бемурзы Пачева, Кайсына Кулиева, рассказы Ченгиза Айтматова "Встреча", "Сын бойца".

Среди изданных книг автора: "Волны", (1959 г.), "Лирика" (1961 г.), "Голуби" (1966 г.), "Спящая река" (1981г.), "Радуга" (1982 г.), "И катится золотая арба", (1989 г.) "Избранные сочинения в 4-х томах" (1995-2002 г.), "Недопетая песня отцов. Повести" (2008 г.).