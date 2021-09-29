Беляева: инкубационный период при заражении "дельта" штаммом сократился

О том, что в Абхазии более всего распространен "дельта" штамм COVID-19, заявила на прошлой неделе главный санитарный врач СЭС республики Людмила Скорик.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, комментируя ситуацию с коронавирусом в столичных школах в интервью Абхазскому телевидению, заявила, что инкубационный период при заражении "дельта" штаммом сократился. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

По словам Беляевой, цифры заболеваемости среди детей растут, но ситуация не катастрофическая. Так, на 11 сентября было восемь заболевших детей за неделю, на 18 сентября - 35, а на 25 сентября уже 43 ребенка (дети школьного и младшего возраста). Заболевание протекает преимущественно в амбулаторной форме. За весь период было всего несколько случаев, когда дети попадали в стационар для лечения, отметила Беляева.

Санитарный врач сообщила, что, возможно, будет принято решение об уменьшении карантинного срока для школьников до недели, в связи с тем что у вируса штамма "дельта" сократился инкубационный период.

"Мы еще раз проанализируем все доступные научные данные и, возможно, такое решение будет принято. Все к этому идет", – сказала Беляева.

В целом ситуацию с коронавирусом в школах Сухума врач оценила как благополучную. К примеру, в 12-й и 13-й школах нет ни одного случая заболевания. Всего в Сухуме 15 общеобразовательных школ. Если в какой-то из школ будет выявлена высокая заболеваемость, ее могут закрыть на неделю, затем она возобновит работу, тем самым будет "разорвана цепочка" передачи инфекции. Но закрывать все школы не имеет смысла, заявила Беляева.